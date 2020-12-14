|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 13:13
Хомякоид
ХЗ. Великі кошти в вкидувати під час війни ?
Принаймні почекати до весни. І вкидувати на ЗУ.
Навіть Кийов небезпечно.
Я думаю що до весни у мене і не буде часу цим займатись.
Ну або якщо рашапідари знеструмлять взимку державу , то може «чайкувати» на нерухомості тих, у кого здадуть нерви і будуть віддавати за «скільки дадуть», самі тікаючи через кордон.
До цього точно не рипнусь.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13397
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 15 жов, 2024 13:52
Бетон
Все перепуганные уже смылись.
УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13397
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 15 жов, 2024 14:03
Hotab написав:Бетон
Все перепуганные уже смылись.
УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.
Один я помітив, що, коли чекаєш чогось поганого, готуючись до нього, це погане не здійснюється.
В нас вже притаранили генератор і кубову ємність з дизелем з пістолетом як на заправці.
Цим людям вже нічого не страшно
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3634
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2024 14:26
Бетон
Цим людям вже нічого не страшно
Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13397
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 2273 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 15 жов, 2024 14:39
Hotab написав:Бетон
Цим людям вже нічого не страшно
Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
насправді всі найуспішніші кейси з цього приводу, про які я знаю - якраз в старому фонді, в дореволюційних «клубних» будинках, або в совкових кооперативних
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11342
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2648 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24970
|16697874
|
|
|1374
|5473932
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|56337
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|