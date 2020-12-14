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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11991119921199311994
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:13

Чорні мрії, куди без них..

Хомякоид

ХЗ. Великі кошти в вкидувати під час війни ?
Принаймні почекати до весни. І вкидувати на ЗУ.
Навіть Кийов небезпечно.


Я думаю що до весни у мене і не буде часу цим займатись.
Ну або якщо рашапідари знеструмлять взимку державу , то може «чайкувати» на нерухомості тих, у кого здадуть нерви і будуть віддавати за «скільки дадуть», самі тікаючи через кордон.
До цього точно не рипнусь.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 13:52

Бетон

Все перепуганные уже смылись.


УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 14:03

  Hotab написав:Бетон

Все перепуганные уже смылись.


УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.

Один я помітив, що, коли чекаєш чогось поганого, готуючись до нього, це погане не здійснюється.
В нас вже притаранили генератор і кубову ємність з дизелем з пістолетом як на заправці.
Цим людям вже нічого не страшно
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 14:26

Бетон

Цим людям вже нічого не страшно


Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 14:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон

Цим людям вже нічого не страшно


Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
насправді всі найуспішніші кейси з цього приводу, про які я знаю - якраз в старому фонді, в дореволюційних «клубних» будинках, або в совкових кооперативних
kingkongovets
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