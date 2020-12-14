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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 13:13
Хомякоид
ХЗ. Великі кошти в вкидувати під час війни ?
Принаймні почекати до весни. І вкидувати на ЗУ.
Навіть Кийов небезпечно.
Я думаю що до весни у мене і не буде часу цим займатись.
Ну або якщо рашапідари знеструмлять взимку державу , то може «чайкувати» на нерухомості тих, у кого здадуть нерви і будуть віддавати за «скільки дадуть», самі тікаючи через кордон.
До цього точно не рипнусь.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 13:52
Бетон
Все перепуганные уже смылись.
УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 14:03
Hotab написав:Бетон
Все перепуганные уже смылись.
УА писав «тиждень без світла - і я в Європі». Він не один такий.
Хочеться сподіватись, що такого не буде.
Один я помітив, що, коли чекаєш чогось поганого, готуючись до нього, це погане не здійснюється.
В нас вже притаранили генератор і кубову ємність з дизелем з пістолетом як на заправці.
Цим людям вже нічого не страшно
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Додано: Вів 15 жов, 2024 14:26
Бетон
Цим людям вже нічого не страшно
Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
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Hotab
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Додано: Вів 15 жов, 2024 14:39
Hotab написав:Бетон
Цим людям вже нічого не страшно
Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
насправді всі найуспішніші кейси з цього приводу, про які я знаю - якраз в старому фонді, в дореволюційних «клубних» будинках, або в совкових кооперативних
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:15
Hotab написав:Бетон
Цим людям вже нічого не страшно
Звучить гарно , але тільки звучить.
В КАМПУСі ще ніяк не вдалось провести необхідні голосувалки, не те щоб гроші зібрати чи купити генератор на МЗК і насоси води/опалення. А опалювальний сезон як відомо (крім півдня) по календарю стартує сьогодні (за умови середньої Т нижче 7 град). Хай погода ще дасть пару тижнів, але явно за 2 тижні нічого не зʼявиться.
І це будинок де не найбідніші люди. Що казати про старий фонд.
Знаю один новий ЖК на академістечку - довго йде, але є успіхи в зборах на генератор для насосів і ліфтів, у співпраці з УК. ЖК здали здається от-от тільки рік чи два тому.
Тут потрібна критична маса небайдужих і хоча б кілька затятих активістів.
Щодо старого фонду - то це не ключовий критерій. У відносно старого фонду в хорошій локації може скластися непоганий фінансово спроможний контингент, а у бюджетних новобудів з точністю до навпаки.
Також, якщо будинок дуже новий, там ще багато квартир, де ніхто не живе, навіть якщо формально продані, і власникам нецікаво вкладатися в загальнобудинкові проєкти. Те саме часто стосується і не далекоглядних орендодавців.
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Faceless
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:35
О - оптимізм
теж ніби ж будується
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kingkongovets
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Додано: Вів 15 жов, 2024 15:59
Бетон написав:
Один я помітив, що, коли чекаєш чогось поганого, готуючись до нього, це погане не здійснюється.
В нас вже притаранили генератор і кубову ємність з дизелем з пістолетом як на заправці.
Цим людям вже нічого не страшно
У меня дома стоит три тонны дизеля, стационарный генератор, Дейя на 6 Квт, брикеты и камин.Все с лета 22-ого, еще до того,как это стало мейнстримом. Кроме Дейи, она свежак. И я тоже заметил, что чем больше готовишься и каркаешь-тем меньше шансов что это случится.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:07
kingkongovets написав:
О - оптимізм
теж ніби ж будується
Перепрошую за скептицизм, але ринок відновився до довоєнного, рілі? Ну це навіть не смішно.
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:09
Velz написав:И я тоже заметил, что чем больше готовишься и каркаешь-тем меньше шансов что это случится.
В зворотньому напрямку це теж чудово працює, пожлобисся, заб'єш - точно пожалкуєш
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