так це ви їм і напишіть, оптимістам)Faceless написав:Перепрошую за скептицизм, але ринок відновився до довоєнного, рілі? Ну це навіть не смішно.kingkongovets написав:О - оптимізм
теж ніби ж будується
але все ж будують сяк-так
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так це ви їм і напишіть, оптимістам)
але все ж будують сяк-так
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:14
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
і ТТ завершують
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:14
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Завтра останній день 1.5%
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:21
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