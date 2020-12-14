Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 16:10
Faceless написав: kingkongovets написав:
О - оптимізм
теж ніби ж будується
Перепрошую за скептицизм, але ринок відновився до довоєнного, рілі? Ну це навіть не смішно.
так це ви їм і напишіть, оптимістам)
але все ж будують сяк-так
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:14
і ТТ завершують
kingkongovets
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:14
Faceless написав: Velz написав:И я тоже заметил, что чем больше готовишься и каркаешь-тем меньше шансов что это случится.
В зворотньому напрямку це теж чудово працює, пожлобисся, заб'єш - точно пожалкуєш
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:19
Завтра останній день 1.5%
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Додано: Вів 15 жов, 2024 16:21
Faceless написав: kingkongovets написав:
О - оптимізм
теж ніби ж будується
Перепрошую за скептицизм, але ринок відновився до довоєнного, рілі? Ну це навіть не смішно.
еще 5 млн человек могут спокойно мобилизировать
тогда рынок начнет чувствовать отток покупателей
Олежан
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:30
Олежан написав:
вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
В нормальному сімейному бізнес/преміум як раз 100 метрів то ОК. Якщо люди собі будуть брати а не під аренду
foxluck
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:56
kingkongovets написав:
і ТТ завершують
Де вони людей беруть? Не можемо домучати срану 500-метрову терасу в будинку - тупо немає людей.
airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2024 17:59
foxluck написав: Олежан написав:
вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
В нормальному сімейному бізнес/преміум як раз 100 метрів то ОК. Якщо люди собі будуть брати а не під аренду
я ж якраз і мав на увазі, що такі ремонти з такою собівартістю
імхо і треба робити в жк типу Трініті, а не Грейту з Варшавським, чи якійсь сраці під Варшавою
kingkongovets
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:00
foxluck написав: Олежан написав:
вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
В нормальному сімейному бізнес/преміум як раз 100 метрів то ОК. Якщо люди собі будуть брати а не під аренду
Вискочив в фб рілз з Тетрісу... ну це топ. У Відні такого рівня жк немає. Є щось схоже, щось на рівень нижче по ціні 11+К за метр. Але такого рівня немає. Чи воно потрібне - питання інше. Проте констатуємо факт.
airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:02
airmax78 написав: kingkongovets написав:
і ТТ завершують
Де вони людей беруть? Не можемо домучати срану 500-метрову терасу в будинку - тупо немає людей.
ви байку про щура та домашнього хомʼяка чули?
в декого піар поганий
kingkongovets
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