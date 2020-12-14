RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі, а Метрополітан здали?
airmax78
 
Повідомлень: 43068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?

Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.

Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.

А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого :)
foxluck
 
Повідомлень: 523
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1685 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Трініті найбезпрецендентніші ціни на стріт рітейл в місті

Зображення

Зображення
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11348
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2648 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:22

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?

Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.

Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.

А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого :)

Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
airmax78
 
Повідомлень: 43068
З нами з: 25.10.12
Подякував: 978 раз.
Подякували: 5314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:27

  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?
да в подземные ЖК демеевский и голосеевский скоро заначивают ремонт и вьезжают первые жители
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25427
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11993119941199511996
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16697924
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473934
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.