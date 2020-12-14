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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі, а Метрополітан здали?
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.
Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.
А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в Трініті найбезпрецендентніші ціни на стріт рітейл в місті
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:22
Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:27
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