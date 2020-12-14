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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11993119941199511996
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі, а Метрополітан здали?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?

Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.

Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.

А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого :)
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в Трініті найбезпрецендентніші ціни на стріт рітейл в місті

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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:22

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?

Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.

Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.

А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого :)

Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 18:27

  airmax78 написав:Доречі, а Метрополітан здали?
да в подземные ЖК демеевский и голосеевский скоро заначивают ремонт и вьезжают первые жители
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:00

  kingkongovets написав:
foxluck написав:
  Олежан написав:вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров

В нормальному сімейному бізнес/преміум як раз 100 метрів то ОК. Якщо люди собі будуть брати а не під аренду
я ж якраз і мав на увазі, що такі ремонти з такою собівартістю
імхо і треба робити в жк типу Трініті, а не Грейту з Варшавським, чи якійсь сраці під Варшавою

250 + ремонт скромно під 80. Продать 390.
І що цікаво, покупці є
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2024 19:44

Бетон это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?
барабашов
 
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