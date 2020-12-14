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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2024 18:03
Доречі, а Метрополітан здали?
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:11
airmax78 написав:
Доречі, а Метрополітан здали?
Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.
Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.
А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого
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foxluck
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kingkongovets
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:22
foxluck написав: airmax78 написав:
Доречі, а Метрополітан здали?
Там незрозуміло. Як поруч йдеш - сильних ознак життя нема. І воно якесь на 97% завершене на вигляд, є маленьки недоробки.
Той же Трініті (про який Конговець каже) хоч і не повністю готовий, але видно що навколо "крутиться" робота, внизу гудвайн чи що там відкрили - тобто воно хоч живе.
А з Метрополітан невидно ззовні що і як. Знизу поруч фасадом на В.Васильківську якась малоетажна стара прибудова з вицвілою рекламою чи то борделю чи чого
Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2024 18:27
airmax78 написав:
Доречі, а Метрополітан здали?
да в подземные ЖК демеевский и голосеевский скоро заначивают ремонт и вьезжают первые жители
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Wirująświatła
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:00
kingkongovets написав: foxluck написав: Олежан написав:
вы б еще скинули аэродром в 300 метров
кто ж инвестирует в 100 метров?
если инвестиция - то это ликдиность - это 1к 40-45 метров
В нормальному сімейному бізнес/преміум як раз 100 метрів то ОК. Якщо люди собі будуть брати а не під аренду
я ж якраз і мав на увазі, що такі ремонти з такою собівартістю
імхо і треба робити в жк типу Трініті, а не Грейту з Варшавським, чи якійсь сраці під Варшавою
250 + ремонт скромно під 80. Продать 390.
І що цікаво, покупці є
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Бетон
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Додано: Вів 15 жов, 2024 19:44
Бетон это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?
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барабашов
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Додано: Вів 15 жов, 2024 20:16
airmax78 написав:
Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
Це про Стенфорд від Перфект? Виглядає так, що вони робили нещодавно в інтернеті рекламну компанію щоб хоч якось продажі робити. Але чи добудують і коли - велика загадка.
Ще в тій локації А136 від Дім, затримки по часу великі, але там виглядає більше шансів що добудують хоч і з затримками.
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foxluck
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:22
барабашов написав:Бетон
это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?
Люди как люди. Белые. Явно принадлежат к человеческой рассе
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Бетон
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Додано: Вів 15 жов, 2024 22:35
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