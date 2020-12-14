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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 00:02
foxluck написав: airmax78 написав:
Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?
Це про Стенфорд від Перфект? Виглядає так, що вони робили нещодавно в інтернеті рекламну компанію щоб хоч якось продажі робити. Але чи добудують і коли - велика загадка.
Ще в тій локації А136 від Дім, затримки по часу великі, але там виглядає більше шансів що добудують хоч і з затримками.
По А136 - три з половиною роки затримки. Зараз здача 2 кв 25-го, але мало віриться. Переуступку ДІМ закрили всюди крім The one.
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Додано: Сер 16 жов, 2024 04:57
Бетон написав: барабашов написав:Бетон
это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?
Люди как люди. Белые. Явно принадлежат к человеческой рассе
Я просто спрашиваю наши ли земляки сейчас готовы потратить 390куе на квартиру(ведь идёт мощнейшая пропаганда что нас тут останется скіро 10-15млн огірки з зерновими арабам вирощувати) и о какой квартире идёт речь, о той 100метровой в Тринити с видом в стену, или о другой какой то, что вы сейчас продаёте.
Если свою в ЯГ, то помню тут Реус и кое кто ещё оценивали известную прелесть со шторами от цены ремонта до 1.5куе за метр и это было как бы щедрейшее предложение с барского плеча за никому не нужный хлам по их словам
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Додано: Сер 16 жов, 2024 07:33
барабашов
Я просто спрашиваю
- А тебе зачем?
- ну типа поинтересоваться , что почем , а че?
- знаешь , Вовка, не нужна тебе брат такая м̶а̶ш̶и̶н̶а квартира , поверь мне на слово.
(Береги себя, Барабашов)
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