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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11994119951199611997
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 00:02

  foxluck написав:
  airmax78 написав:Розумію що там не на останні купували, але це якийсь епік фейл. А що з ЖК поряд - за Палацем Україна?

Це про Стенфорд від Перфект? Виглядає так, що вони робили нещодавно в інтернеті рекламну компанію щоб хоч якось продажі робити. Але чи добудують і коли - велика загадка.
Ще в тій локації А136 від Дім, затримки по часу великі, але там виглядає більше шансів що добудують хоч і з затримками.

По А136 - три з половиною роки затримки. Зараз здача 2 кв 25-го, але мало віриться. Переуступку ДІМ закрили всюди крім The one.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 04:57

  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?

Люди как люди. Белые. Явно принадлежат к человеческой рассе

Я просто спрашиваю наши ли земляки сейчас готовы потратить 390куе на квартиру(ведь идёт мощнейшая пропаганда что нас тут останется скіро 10-15млн огірки з зерновими арабам вирощувати) и о какой квартире идёт речь, о той 100метровой в Тринити с видом в стену, или о другой какой то, что вы сейчас продаёте.
Если свою в ЯГ, то помню тут Реус и кое кто ещё оценивали известную прелесть со шторами от цены ремонта до 1.5куе за метр и это было как бы щедрейшее предложение с барского плеча за никому не нужный хлам по их словам
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Почитав, що тут пишуть. розстроївся. І підняв оренду по трьом квартирам.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Держстат України оприлюднив показники житлової нерухомості за 1 півріччя 2024 року. За результатами аналізу даних житлового будівництва в Україні за січень-червень цього року зареєстровано суттєве зростання обсягів введеного в експлуатацію житла порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це розказав начальник відділу регіональної співпраці Департаменту розвитку партнерських проєктів та альтернативних продуктів Укрфінжитла Сергій Савтир.

“Показник майже вийшов на 2021 рік, який був одним із кращих років будівництва в країні: 62 326 квартир було введено в 1 півріччі 2021 року та 55 009 квартир в 1 півріччі 2024 року”, – уточнив він

При цьому близько 98% всіх іпотечних кредитів в країні видаються через державну програму єОселя.

“Деякі забудовники зазначають, що 50-60 % продажів квартир (особливо на первинному ринку) здійснюються завдяки програмі єОселя.

https://3m2.ua/news/u-pershomu-pivrichc ... vjrl19GSZw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:56

  Investor_K написав:Почитав, що тут пишуть. розстроївся. І підняв оренду по трьом квартирам.


Незрозумів. А я думав ви майже жебрак з 10 тис.доларів.
А ви маєте 3 квартири під здачу.
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Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 12:58

  Investor_K написав:Почитав, що тут пишуть. розстроївся. І підняв оренду по трьом квартирам.
И работать в АТБ, а потом не знать что с деньгами делать? :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 13:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я так понимаю что после оприлюднення потужного плана перемоги недвига должна дать потужные +20% до конца года. или не должна.
Олежан
 
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