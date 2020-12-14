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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11995119961199711998
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07

  Hotab написав:Ризики? (крім воєнних, які передбачити не може ніхто).

Ризик основний, якщо щось з цього розвалять, а так як не єдине житло... то компенсацію скоріше за все не виплатять/не профінансують відновлення, оплата кредиту може впасти на плечі.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:34

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?

Люди как люди. Белые. Явно принадлежат к человеческой рассе

Я просто спрашиваю наши ли земляки сейчас готовы потратить 390куе на квартиру(ведь идёт мощнейшая пропаганда что нас тут останется скіро 10-15млн огірки з зерновими арабам вирощувати) и о какой квартире идёт речь, о той 100метровой в Тринити с видом в стену, или о другой какой то, что вы сейчас продаёте.
Если свою в ЯГ, то помню тут Реус и кое кто ещё оценивали известную прелесть со шторами от цены ремонта до 1.5куе за метр и это было как бы щедрейшее предложение с барского плеча за никому не нужный хлам по их словам

Обсуждали Тринити.
Я уже ничего не продаю. Гол, как сокол.
В отличие от европейцев,
наших бабушек и прабабушек обнуляли, раскуркуливали, морили голодом. Наших родителей обнулили в 91 году и в одно утро они проснулись с тысячами фантиков на сберкнижках.
Наступило время поставить этому точку.
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
Бетон
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  #<1 ... 11995119961199711998
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