Ризик основний, якщо щось з цього розвалять, а так як не єдине житло... то компенсацію скоріше за все не виплатять/не профінансують відновлення, оплата кредиту може впасти на плечі.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:34
Обсуждали Тринити.
Я уже ничего не продаю. Гол, как сокол.
В отличие от европейцев,
наших бабушек и прабабушек обнуляли, раскуркуливали, морили голодом. Наших родителей обнулили в 91 году и в одно утро они проснулись с тысячами фантиков на сберкнижках.
Наступило время поставить этому точку.
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|