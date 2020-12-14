RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11996119971199811999>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07

  Hotab написав:Ризики? (крім воєнних, які передбачити не може ніхто).

Ризик основний, якщо щось з цього розвалять, а так як не єдине житло... то компенсацію скоріше за все не виплатять/не профінансують відновлення, оплата кредиту може впасти на плечі.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5228
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:34

  барабашов написав:
  Бетон написав:
  барабашов написав:Бетон это где и за какой метраж четыре кирпича дают? И кто - наши или семиты?

Люди как люди. Белые. Явно принадлежат к человеческой рассе

Я просто спрашиваю наши ли земляки сейчас готовы потратить 390куе на квартиру(ведь идёт мощнейшая пропаганда что нас тут останется скіро 10-15млн огірки з зерновими арабам вирощувати) и о какой квартире идёт речь, о той 100метровой в Тринити с видом в стену, или о другой какой то, что вы сейчас продаёте.
Если свою в ЯГ, то помню тут Реус и кое кто ещё оценивали известную прелесть со шторами от цены ремонта до 1.5куе за метр и это было как бы щедрейшее предложение с барского плеча за никому не нужный хлам по их словам

Обсуждали Тринити.
Я уже ничего не продаю. Гол, как сокол.
В отличие от европейцев,
наших бабушек и прабабушек обнуляли, раскуркуливали, морили голодом. Наших родителей обнулили в 91 году и в одно утро они проснулись с тысячами фантиков на сберкнижках.
Наступило время поставить этому точку.
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 15:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь

чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?
Олежан
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:04

  Олежан написав:
  Бетон написав:Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь

чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?

Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».
Hotab
 
Повідомлень: 13409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 361 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:10

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4466
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1014 раз.
Подякували: 1984 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:16

  Hotab написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь

чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?

Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».

ничем.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:25

  Бетон написав:.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.

значит у них еще деньги есть
как будут на исходе, придется "выходить" в люди
а с таким планом перемоги который озвучил президент - победа не скоро
Олежан
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 01.12.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.

Згідно з даними дослідження ЛУН, якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 гривень, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 гривень. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.

Чому зростають ціни на оренду?

Експерти називають кілька причин такого стрімкого зростання:

Повернення до нормального життя: Ефективна робота протиповітряної оборони, відновлення інфраструктури та повернення навчальних закладів до офлайн-формату зробили Київ привабливим для проживання та роботи.
Збільшення попиту: Внутрішня міграція, пов’язана з пошуком безпечніших місць та кращих економічних перспектив, призвела до зростання попиту на орендне житло.
Обмежена пропозиція: Недостатня кількість доступного житла для оренди також вплинула на підвищення цін.
Порівняння з іншими містами

Цікаво, що одночасно з ростом цін на оренду в Києві, у Львові спостерігається протилежна тенденція. Це пов’язано зі зменшенням попиту на оренду внаслідок насичення ринку та меншої кількості внутрішніх переселенців.

Що це означає для ринку нерухомості?

Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста та повернення до довоєнного рівня життя. Це позитивний сигнал для інвесторів та власників нерухомості.

Однак, таке стрімке зростання цін може негативно вплинути на доступність житла для малозабезпечених верств населення. Тому важливо, щоб держава та місцева влада вживали заходів для підтримки таких категорій громадян.

Незважаючи на триваючу війну, Київ продовжує розвиватися і відновлюватися. Зростання цін на оренду житла є одним із доказів цього процесу. Однак, разом із позитивними аспектами, це явище також створює певні виклики, які потребують уваги з боку влади та суспільства.

https://3m2.ua/news/orenda-zhytla-v-kyy ... 3egB_5zGkw
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11352
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3652
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:17

  Бетон написав:А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?

Расходы большие, доходы к счастью кратно выше.
Все получается.
И я не шучу на счет желания , если что , пригласить на ремонт. Считай что ты сделал себе имя здесь.
Другой вопрос, что я 50/50 колеблюсь между Киевом и Европой (естественно не столичной, это я не потяну).

Удалили мой пост о «закрытых на объекте работниках» . Наверное какой-то срач потом начался, да?

Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ). Или где они (работяги) живут?
Hotab
 
Повідомлень: 13409
З нами з: 15.02.09
Подякував: 361 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
  #<1 ... 11996119971199811999>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан, Velz і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16698407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473969
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5790)
16.10.2024 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.