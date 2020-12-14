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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:23
Hotab написав: Бетон написав:
А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?
Расходы большие, доходы к счастью кратно выше.
Все получается.
И я не шучу на счет желания , если что , пригласить на ремонт. Считай что ты сделал себе имя здесь.
Другой вопрос, что я 50/50 колеблюсь между Киевом и Европой (естественно не столичной, это я не потяну).
Удалили мой пост о «закрытых на объекте работниках» . Наверное какой-то срач потом начался, да?
Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ. Или где они (работяги) живут?
Без понятия, почему удалили. Никакого срача.
На объекте живут почти всегда.
Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26
Бетон написав:
А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
высокая зп это сколько?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26
Hotab написав:Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ. Или где они (работяги) живут?
ти яким то архаїчним минулим живеш, я про таке вже років 20 не чув
ці «работяги» заробляють не менше тебе і щоб працювати якісно та продуктивно їм як і трбі потрібен відпочинок і комфорт
це в 90х так вуйки іноді на обʼєктах жили, ходили в туалет в диру в підлозі і спали поруч і там же ж готовили їжу
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:27
Бетон написав:
Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
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