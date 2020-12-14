Ризик основний, якщо щось з цього розвалять, а так як не єдине житло... то компенсацію скоріше за все не виплатять/не профінансують відновлення, оплата кредиту може впасти на плечі.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:07
Додано: Сер 16 жов, 2024 15:34
Обсуждали Тринити.
Я уже ничего не продаю. Гол, как сокол.
В отличие от европейцев,
наших бабушек и прабабушек обнуляли, раскуркуливали, морили голодом. Наших родителей обнулили в 91 году и в одно утро они проснулись с тысячами фантиков на сберкнижках.
Наступило время поставить этому точку.
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:10
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Коли у Києві почнуть включати опалення у квартирах
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.
Згідно з даними дослідження ЛУН, якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 гривень, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 гривень. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.
Чому зростають ціни на оренду?
Експерти називають кілька причин такого стрімкого зростання:
Повернення до нормального життя: Ефективна робота протиповітряної оборони, відновлення інфраструктури та повернення навчальних закладів до офлайн-формату зробили Київ привабливим для проживання та роботи.
Збільшення попиту: Внутрішня міграція, пов’язана з пошуком безпечніших місць та кращих економічних перспектив, призвела до зростання попиту на орендне житло.
Обмежена пропозиція: Недостатня кількість доступного житла для оренди також вплинула на підвищення цін.
Порівняння з іншими містами
Цікаво, що одночасно з ростом цін на оренду в Києві, у Львові спостерігається протилежна тенденція. Це пов’язано зі зменшенням попиту на оренду внаслідок насичення ринку та меншої кількості внутрішніх переселенців.
Що це означає для ринку нерухомості?
Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста та повернення до довоєнного рівня життя. Це позитивний сигнал для інвесторів та власників нерухомості.
Однак, таке стрімке зростання цін може негативно вплинути на доступність житла для малозабезпечених верств населення. Тому важливо, щоб держава та місцева влада вживали заходів для підтримки таких категорій громадян.
Незважаючи на триваючу війну, Київ продовжує розвиватися і відновлюватися. Зростання цін на оренду житла є одним із доказів цього процесу. Однак, разом із позитивними аспектами, це явище також створює певні виклики, які потребують уваги з боку влади та суспільства.
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:39
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:01
думаю, 8К..12К, може і більше, не моніторю тему наразі
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:04
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:09
В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:21
flyman
Новини КРЖН , які ми заслужили
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:30
Бетон
Почему сразу аферюги? Потому что продают воздух инвестиций в фирму "Цыперович и братья по обрезам" и если пошла заморозка то жаловаться можно только раввину синагоги куда ходит этот Цыперович и его братья с обрезами?
Вас так хоть раз прокидывали или нет? На ремонтах готового вроде ж получалось чуть зарабатывать. А на воздухе 14-16годов вон Наташа/Трибека мильёнершей с Макеевки наверно стала(ежели вышла со стояков при курсе 26.7 3 года назад), да и остальные местные(ваши столичные) обыватели некисло подняли.
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