Кстати ты в вертолёт памперс как космонавт одеваешь или второй пилот притормаживает шоб не трясло, иллюминатор нараспашку, высовывается часть тела и пошёл золотой/коричневый дождь на головы несчастных суданцев?
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Додано: Сер 16 жов, 2024 20:34
Кстати ты в вертолёт памперс как космонавт одеваешь или второй пилот притормаживает шоб не трясло, иллюминатор нараспашку, высовывается часть тела и пошёл золотой/коричневый дождь на головы несчастных суданцев?
Додано: Сер 16 жов, 2024 20:38
барабашов
Чому «кстаті»?
У тебе слово «сральник» викликає безконтрольне підтікання знизу, та потік маразму зверху?
(Застреліть мене хтось, якщо я після 50 років почну «мочити» отакі барабашовські стенд-апи. Це пздц )
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