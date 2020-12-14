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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11996119971199811999
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:34

  Hotab написав:flyman


В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.


Новини КРЖН , які ми заслужили

Кстати ты в вертолёт памперс как космонавт одеваешь или второй пилот притормаживает шоб не трясло, иллюминатор нараспашку, высовывается часть тела и пошёл золотой/коричневый дождь на головы несчастных суданцев?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 20:38

барабашов
Чому «кстаті»?
У тебе слово «сральник» викликає безконтрольне підтікання знизу, та потік маразму зверху?
(Застреліть мене хтось, якщо я після 50 років почну «мочити» отакі барабашовські стенд-апи. Це пздц :shock: )
Hotab
 
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