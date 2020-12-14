Додано: Сер 16 жов, 2024 16:52

За останні два роки вартість оренди однокімнатної квартири в Києві збільшилася на 60%, що свідчить про відновлення економічної активності міста.Згідно з даними дослідження ЛУН, якщо у вересні 2022 року медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Києві становила 10 000 гривень, то на початку 2024 року цей показник перевищив 16 000 гривень. Аналогічна тенденція спостерігається і для двокімнатних квартир.Чому зростають ціни на оренду?Експерти називають кілька причин такого стрімкого зростання:Повернення до нормального життя: Ефективна робота протиповітряної оборони, відновлення інфраструктури та повернення навчальних закладів до офлайн-формату зробили Київ привабливим для проживання та роботи.Збільшення попиту: Внутрішня міграція, пов’язана з пошуком безпечніших місць та кращих економічних перспектив, призвела до зростання попиту на орендне житло.Обмежена пропозиція: Недостатня кількість доступного житла для оренди також вплинула на підвищення цін.Порівняння з іншими містамиЦікаво, що одночасно з ростом цін на оренду в Києві, у Львові спостерігається протилежна тенденція. Це пов’язано зі зменшенням попиту на оренду внаслідок насичення ринку та меншої кількості внутрішніх переселенців.Що це означає для ринку нерухомості?Зростання цін на оренду житла в Києві свідчить про відновлення економічної активності міста та повернення до довоєнного рівня життя. Це позитивний сигнал для інвесторів та власників нерухомості.Однак, таке стрімке зростання цін може негативно вплинути на доступність житла для малозабезпечених верств населення. Тому важливо, щоб держава та місцева влада вживали заходів для підтримки таких категорій громадян.Незважаючи на триваючу війну, Київ продовжує розвиватися і відновлюватися. Зростання цін на оренду житла є одним із доказів цього процесу. Однак, разом із позитивними аспектами, це явище також створює певні виклики, які потребують уваги з боку влади та суспільства.