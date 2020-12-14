RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11996119971199811999
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:48

Бетон
Если вы о том, что второе и следующее жильё могут обнулить по праву собственности то пока рано нервничать, тем более что всегда можно на детей его записать, если по единственному то вообще панику не разводите, припишите детей и никто вас "уплотнять" переселенцами не будет.
Вон у людей коммерция и на лямы, пока никто не психует. Хотя в коммерции тоже госхостел можно всегда забацать прислав Швондеров с мандатом
барабашов
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:51

  Hotab написав:flyman


В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.


Новини КРЖН , які ми заслужили

Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.
барабашов
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:54

  барабашов написав:
  Hotab написав:flyman


В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.


Новини КРЖН , які ми заслужили

Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.

судя по тому как оно гадит на форумах наверное размазывает какахи по кабине вертолёта
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25451
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3373 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господа!
Товарищи!
Граждане бандиты и пересичны козаки!
Мне сейчас плюс поставила сама Натаха-Бита!
Вот эта дама с терриконов может стать нашим будущим президентом!
И она сможет вернуть не только кофе с Ялтой, но и Горловку, и Донецк, и Торез со Снежным в родную говень
Так выпьем же за то чтоб мы не превратили нашу гавань в говень!
барабашов
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:03

барабашов

Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.


Дідусь Фрейд каже, що період вивчення своїх фекалій, радощі він продукту своєї такої праці на горщику , це все діти проходять в перші роки свого життя.. Їх захоплює перший результат своєї першої напруженої праці. Тобі по легенді 50+. Правду каже народна мудрість, що «старе - воно як мале». Тримайся, Барабашов. Твій вік - це як ти себе відчуваєш, це що тебе цікавить. Скотишся в копрофагію - тебе вже ніхто не поверне. Будеш до смерті копирсається в кучках багна, вивчати їх.
Hotab
 
Повідомлень: 13419
З нами з: 15.02.09
Подякував: 361 раз.
Подякували: 2272 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:12

Hotab
так получается в трансконтинентальном полёте по маршруту допустим Дебальцево-Цюрих вы всем экипажем терпите, как записано кровью недержавших оное в себе в уставе, а потом в Швейцарии отрываетесь прям на бетонке???
барабашов
 
Повідомлень: 4449
З нами з: 16.06.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:14

Бетоныч уже в Швейцарии ?
Не хило
fox767676
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 23:20

  барабашов написав:Hotab
так получается в трансконтинентальном полёте по маршруту допустим Дебальцево-Цюрих вы всем экипажем терпите, как записано кровью недержавших оное в себе в уставе, а потом в Швейцарии отрываетесь прям на бетонке???

Думаєш досвід гвинтокрильного літуна пригодиться, "бомбочку" з 25 поверху нести в собі (із чопіком на запобіжному клапаномі) швиденько на низ по сходами і короткими перебіжками з покерфейсом через модний концепруальний МОП з губатими качечками в малу архітектурну форму "МеЖо" (хоча тепер трендово юнісекс WC), чи "метати ікру" у квартирку з криком "Ахтунг, воздух!"?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36852
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
  #<1 ... 11996119971199811999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16698575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5473977
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12906)
16.10.2024 22:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.