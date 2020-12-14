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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:48
Бетон
Если вы о том, что второе и следующее жильё могут обнулить по праву собственности то пока рано нервничать, тем более что всегда можно на детей его записать, если по единственному то вообще панику не разводите, припишите детей и никто вас "уплотнять" переселенцами не будет.
Вон у людей коммерция и на лямы, пока никто не психует. Хотя в коммерции тоже госхостел можно всегда забацать прислав Швондеров с мандатом
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барабашов
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Додано: Сер 16 жов, 2024 22:51
Hotab написав:flyman
В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.
Новини КРЖН , які ми заслужили
Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.
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барабашов
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Додано: Сер 16 жов, 2024 22:54
барабашов написав: Hotab написав:flyman
В мене родичі виришили в селі на дачі перенести сральнік на інше міце і змурувати "капітальний" з цегли, як весною почали, то так тільки 3 стінки без даху/козирька і дверей досі стоять.
Новини КРЖН , які ми заслужили
Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.
судя по тому как оно гадит на форумах наверное размазывает какахи по кабине вертолёта
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Wirująświatła
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Додано: Сер 16 жов, 2024 23:02
Господа!
Товарищи!
Граждане бандиты и пересичны козаки!
Мне сейчас плюс поставила сама Натаха-Бита!
Вот эта дама с терриконов может стать нашим будущим президентом!
И она сможет вернуть не только кофе с Ялтой, но и Горловку, и Донецк, и Торез со Снежным в родную говень
Так выпьем же за то чтоб мы не превратили нашу гавань в говень!
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барабашов
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Додано: Сер 16 жов, 2024 23:03
барабашов
Ты так и не рассказал как вы решаете испражнительные вопросы в полёте и есть ли на вертольёте гальюн со смывом(не ведро) типа как на пепелаце у чатлан было устроено.
Дідусь Фрейд каже, що період вивчення своїх фекалій, радощі він продукту своєї такої праці на горщику , це все діти проходять в перші роки свого життя.. Їх захоплює перший результат своєї першої напруженої праці. Тобі по легенді 50+. Правду каже народна мудрість, що «старе - воно як мале». Тримайся, Барабашов. Твій вік - це як ти себе відчуваєш, це що тебе цікавить. Скотишся в копрофагію - тебе вже ніхто не поверне. Будеш до смерті копирсається в кучках багна, вивчати їх.
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Hotab
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Додано: Сер 16 жов, 2024 23:12
Hotab
так получается в трансконтинентальном полёте по маршруту допустим Дебальцево-Цюрих вы всем экипажем терпите, как записано кровью недержавших оное в себе в уставе, а потом в Швейцарии отрываетесь прям на бетонке???
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барабашов
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Додано: Сер 16 жов, 2024 23:14
Бетоныч уже в Швейцарии ?
Не хило
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Додано: Сер 16 жов, 2024 23:20
барабашов написав:Hotab
так получается в трансконтинентальном полёте по маршруту допустим Дебальцево-Цюрих вы всем экипажем терпите, как записано кровью недержавших оное в себе в уставе, а потом в Швейцарии отрываетесь прям на бетонке???
Думаєш досвід гвинтокрильного літуна пригодиться, "бомбочку" з 25 поверху нести в собі (із чопіком на запобіжному клапаномі) швиденько на низ по сходами і короткими перебіжками з покерфейсом через модний концепруальний МОП з губатими качечками в малу архітектурну форму "МеЖо" (хоча тепер трендово юнісекс WC), чи "метати ікру" у квартирку з криком "Ахтунг, воздух!"?
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flyman
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