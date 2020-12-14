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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 22:48
Бетон
Если вы о том, что второе и следующее жильё могут обнулить по праву собственности то пока рано нервничать, тем более что всегда можно на детей его записать, если по единственному то вообще панику не разводите, припишите детей и никто вас "уплотнять" переселенцами не будет.
Вон у людей коммерция и на лямы, пока никто не психует. Хотя в коммерции тоже госхостел можно всегда забацать прислав Швондеров с мандатом
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барабашов
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Додано: Чет 17 жов, 2024 06:58
Бетон написав: барабашов написав:Бетон
Почему сразу аферюги? Потому что продают воздух инвестиций в фирму "Цыперович и братья по обрезам" и если пошла заморозка то жаловаться можно только раввину синагоги куда ходит этот Цыперович и его братья с обрезами?
Вас так хоть раз прокидывали или нет? На ремонтах готового вроде ж получалось чуть зарабатывать. А на воздухе 14-16годов вон Наташа/Трибека мильёнершей с Макеевки наверно стала(ежели вышла со стояков при курсе 26.7 3 года назад), да и остальные местные(ваши столичные) обыватели некисло подняли.
Имею в виду сам институт частной собственности в моей стране, согласно статье 41 Конституции, которая как мы все хорошо знаем - на паузе
понимаешь, чтобы не быть обнулённым как прабабушка, бабушка и мама. может фатит?
в стране, где 49 прокуроров в войну грабят страну? не закрадывается такая, казалось бы, спонтанная мысль?
То что біло украдено у страні с 90х(прихватизация) я за конфискацию.
То что біло куплено за кеш, святое.
С хули у бандитов появились милиарді.
Мелочь типа одной квартирі трогать низзя.
Тут и деньга на войну появиться.
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Хомякоид
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Додано: Чет 17 жов, 2024 08:47
Хомякоид написав: Бетон написав: барабашов написав:Бетон
Почему сразу аферюги? Потому что продают воздух инвестиций в фирму "Цыперович и братья по обрезам" и если пошла заморозка то жаловаться можно только раввину синагоги куда ходит этот Цыперович и его братья с обрезами?
Вас так хоть раз прокидывали или нет? На ремонтах готового вроде ж получалось чуть зарабатывать. А на воздухе 14-16годов вон Наташа/Трибека мильёнершей с Макеевки наверно стала(ежели вышла со стояков при курсе 26.7 3 года назад), да и остальные местные(ваши столичные) обыватели некисло подняли.
Имею в виду сам институт частной собственности в моей стране, согласно статье 41 Конституции, которая как мы все хорошо знаем - на паузе
понимаешь, чтобы не быть обнулённым как прабабушка, бабушка и мама. может фатит?
в стране, где 49 прокуроров в войну грабят страну? не закрадывается такая, казалось бы, спонтанная мысль?
То что біло украдено у страні с 90х(прихватизация) я за конфискацию.
То что біло куплено за кеш, святое.
С хули у бандитов появились милиарді.
Мелочь типа одной квартирі трогать низзя.
Тут и деньга на войну появиться.
Поддерживаю конфискации с 90. Ахметэнерго например. Откуда у него оно взялось?
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Бетон
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