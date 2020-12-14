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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11996119971199811999
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 22:48

Бетон
Если вы о том, что второе и следующее жильё могут обнулить по праву собственности то пока рано нервничать, тем более что всегда можно на детей его записать, если по единственному то вообще панику не разводите, припишите детей и никто вас "уплотнять" переселенцами не будет.
Вон у людей коммерция и на лямы, пока никто не психует. Хотя в коммерции тоже госхостел можно всегда забацать прислав Швондеров с мандатом
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 11:05

  Бетон написав:Имею в виду сам институт частной собственности в моей стране, согласно статье 41 Конституции, которая как мы все хорошо знаем - на паузе
понимаешь, чтобы не быть обнулённым как прабабушка, бабушка и мама. может фатит?
в стране, где 49 прокуроров в войну грабят страну? не закрадывается такая, казалось бы, спонтанная мысль?

Це нова і єдина еліта нашого часу, дитина чєсно обраної зе-влади. Раніше були 26 бакінських комісарів, тепер буде проспект 49-ти хмельницьких прокурорів.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 12:14

  The_Rebel написав:Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад


От дивно.

Завжди заходив лагідніше й безболісніше.
Дочікувався поки натовп вломиться. І весь час фіксував двері відкритими (при повному розкритті досить просто триматись рукою за раму і навіть одним пальцем стримувати двері -- не закриються).
Далі повертатись спиною до дверей.
Впертись іншою рукою у верх рами і відтискати як штангу.
І в цей час спина запресовує натовп.

Завжди працював метод. 😁

Лише раз пригадую якийсь принцик психонув, почав сіпатись, випихати. Хотів порушити засади “чесного використання метро”. Падло.
То я тоді активізував віддачу коливальних рухів. І все одно зайшов. 😁

Хоча визнаю -- то було не на Лівобережці.
Десь на пересадках, мабуть.


Ех.
Так багато тренувань було у старі часи.
А як на війну -- то всі “хорі й немічні”. 🤔 Незбагненно...
Bobua
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