The_Rebel написав:
Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
От дивно.
Завжди заходив лагідніше й безболісніше.
Дочікувався поки натовп вломиться. І весь час фіксував двері відкритими (при повному розкритті досить просто триматись рукою за раму і навіть одним пальцем стримувати двері -- не закриються).
Далі повертатись спиною до дверей.
Впертись іншою рукою у верх рами і відтискати як штангу.
І в цей час спина запресовує натовп.
Завжди працював метод. 😁
Лише раз пригадую якийсь принцик психонув, почав сіпатись, випихати. Хотів порушити засади “чесного використання метро”. Падло.
То я тоді активізував віддачу коливальних рухів. І все одно зайшов. 😁
Хоча визнаю -- то було не на Лівобережці.
Десь на пересадках, мабуть.
Ех.
Так багато тренувань було у старі часи.
А як на війну -- то всі “хорі й немічні”. 🤔 Незбагненно...