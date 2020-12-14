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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2024 11:05
Бетон написав:
Имею в виду сам институт частной собственности в моей стране, согласно статье 41 Конституции, которая как мы все хорошо знаем - на паузе
понимаешь, чтобы не быть обнулённым как прабабушка, бабушка и мама. может фатит?
в стране, где 49 прокуроров в войну грабят страну
? не закрадывается такая, казалось бы, спонтанная мысль?
Це нова і єдина еліта нашого часу, дитина чєсно обраної зе-влади. Раніше були 26 бакінських комісарів, тепер буде проспект 49-ти хмельницьких прокурорів.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 12:14
The_Rebel написав:
Також думаю, що незважаючи на підкріплення зі сходу в останні роки, у 2008 році (до осені) був пік по населенню та відповідно кржн за всю історію міста. І можливо його вже не вдасться повторити у цьому сторіччі.
Якраз жив у ті часи на Лівобережці, добре пам'ятаю тих "піхуїв". Поїзди приїздили вже повністю забиті, при відкритті дверей сила стиснення натовпу "випльовувала" ще 2-3 людей з попередніх станцій, які даремно намагалися потрапити назад у вагон. А ще ж були ми)
Піхуї діяли наступним чином - синхронно розганяли натовп і в такт на швидкості впихували у вагон. Самій людині не було шансів зайти, лише якщо позаду тебе пронесли потоком інші. Але якщо це втиснення відбулось занадто рано до закриття дверей, то зворотній розжим пружини виштовхував тебе назад
От дивно.
Завжди заходив лагідніше й безболісніше.
Дочікувався поки натовп вломиться. І весь час фіксував двері відкритими (при повному розкритті досить просто триматись рукою за раму і навіть одним пальцем стримувати двері -- не закриються).
Далі повертатись спиною до дверей.
Впертись іншою рукою у верх рами і відтискати як штангу.
І в цей час спина запресовує натовп.
Завжди працював метод. 😁
Лише раз пригадую якийсь принцик психонув, почав сіпатись, випихати. Хотів порушити засади “чесного використання метро”. Падло.
То я тоді активізував віддачу коливальних рухів. І все одно зайшов. 😁
Хоча визнаю -- то було не на Лівобережці.
Десь на пересадках, мабуть.
Ех.
Так багато тренувань було у старі часи.
А як на війну -- то всі “хорі й немічні”. 🤔 Незбагненно...
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Bobua
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:33
-1 элит/бизнес ЖК на рынке киевской недвиги
ЖК Ауром сегодня сгорел
я честно говоря думал что уже начали ложить не горючий утеплитель.
а тут как спичка горел
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Олежан
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:34
Олежан написав:
-1 элит/бизнес ЖК на рынке киевской недвиги
ЖК Ауром сегодня сгорел
я честно говоря думал что уже начали ложить не горючий утеплитель.
а тут как спичка горел
Що сталося?
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Investor_K
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:38
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:41
посетитель написав:
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
"гарантія" від того, що це не квартира, яку по-мутному віджали у пенсіонера або алкаша бандити з кишеньковими нотаріусами і продають через тиждень після переоформлення і можливо суд не проверне фарш назад після купівлі
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:53
Investor_K написав: Олежан написав:
-1 элит/бизнес ЖК на рынке киевской недвиги
ЖК Ауром сегодня сгорел
я честно говоря думал что уже начали ложить не горючий утеплитель.
а тут как спичка горел
Що сталося?
пожар в квартире на среднем єтаже - как следствие, все что ниже - залито водой, все что выше - горел утеплитель дома
см новости
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:54
посетитель написав:
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
ой вы не правы)
продавцы очень умные, перекладывают все расходы на покупателя)
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Олежан
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Додано: Чет 17 жов, 2024 14:56
посетитель написав:
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
Тут те саме що з оплатою послуг ріелтора - це все одно спільна проблема і предмет торгу
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Faceless
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Додано: Чет 17 жов, 2024 15:16
Олежан написав: посетитель написав:
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
ой вы не правы)
продавцы очень умные, перекладывают все расходы на покупателя)
Я всегда указываю стоимость нетто "на руки "
Лет 10.
Я что им налоговая инспекция или орган, чтобы каждому дятлу высчитать налоги.
щас начнётся, це ви повинні це ви платник.
У каждого разная ситуация. С е оселей вообще нужно процентов 20 лупить сверху за нерво..бку.
У меня три задатка лежит просроченных а продал за нал.
Не дают банкам деньги. Не работает
ваша е оселя после 18 ого мая.
Не знаю забирать в агенствах задатки?
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Бетон
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