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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11997119981199912000
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:06

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  посетитель написав:Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?

ой вы не правы)
продавцы очень умные, перекладывают все расходы на покупателя)

Я всегда указываю стоимость нетто "на руки "
Лет 10.
Я что им налоговая инспекция или орган, чтобы каждому дятлу высчитать налоги.
щас начнётся, це ви повинні це ви платник.
У каждого разная ситуация. С е оселей вообще нужно процентов 20 лупить сверху за нерво..бку.
У меня три задатка лежит просроченных а продал за нал.
Не дают банкам деньги. Не работает
ваша е оселя после 18 ого мая.

Не знаю забирать в агенствах задатки?



Та отдайте, ето от людей не зависило что кредиті не відаются.
И так довел олигорхат Украину до оскотствования, не подражайте им.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2400
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  #<1 ... 11997119981199912000
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