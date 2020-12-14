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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11997119981199912000
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Стенфорд будується

Зображення

https://www.facebook.com/share/p/hnHdW7 ... tid=WC7FNe
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 17:41

  Олежан написав:
  посетитель написав:Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?

ой вы не правы)
продавцы очень умные, перекладывают все расходы на покупателя)


Это как?Условно квартира 100 тыс стОит и покупатель ещё плюс 12 процентов отдает?Так она по факту 112 стОит тогда.На лоха рассчитано.

Хочется всё в цену включить - не вопрос.Хоть подарки любовнице.Только указывай итоговую цену.Что б понимать сколько платить.А куда ты там деньги денеш мне всё равно.Можешь платить налоги, можешь не платить.Мне фиолетово.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:40

  Олежан написав:
  Investor_K написав:
  Олежан написав:-1 элит/бизнес ЖК на рынке киевской недвиги
ЖК Ауром сегодня сгорел
я честно говоря думал что уже начали ложить не горючий утеплитель.
а тут как спичка горел


Що сталося?

пожар в квартире на среднем єтаже - как следствие, все что ниже - залито водой, все что выше - горел утеплитель дома

см новости

Это карма. Испохабили дом невероятно еще на этапе строительства - вот и результат. Это, наверное, первый такой случай в Киеве чтобы фасад дома сознательно уродовала сама строительная компания на этапе строительства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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а Бетон каже роботи нема
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 18:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Робота то є. Робити нема кому
Бетон
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