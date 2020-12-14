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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Стенфорд будується
Додано: Чет 17 жов, 2024 17:41
Это как?Условно квартира 100 тыс стОит и покупатель ещё плюс 12 процентов отдает?Так она по факту 112 стОит тогда.На лоха рассчитано.
Хочется всё в цену включить - не вопрос.Хоть подарки любовнице.Только указывай итоговую цену.Что б понимать сколько платить.А куда ты там деньги денеш мне всё равно.Можешь платить налоги, можешь не платить.Мне фиолетово.
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:40
Это карма. Испохабили дом невероятно еще на этапе строительства - вот и результат. Это, наверное, первый такой случай в Киеве чтобы фасад дома сознательно уродовала сама строительная компания на этапе строительства.
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а Бетон каже роботи нема
Додано: Чет 17 жов, 2024 18:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Робота то є. Робити нема кому
Додано: Чет 17 жов, 2024 21:36
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
По мнению многих собеседников, участников рынка, повышения военного сбора приведёт к простому поднятию цен. Так что это тебе кажется так, что фиолетовы налоги. За всё кто-то заплатит. И этот кто-то - конечный потребитель
Додано: Чет 17 жов, 2024 23:06
Додано: Чет 17 жов, 2024 23:13
Спроса и так нет так давайте ещё цену поднимем.Спрос сразу как попрёт.Логика ))
Кстати, а зачем продавцы заспешил до принятия закона продавать? по твоей логике всё равно заплатит покупатель же.
Ну и да, закладывать в цену можно что угодно.Только с продажами могут возникнуть проблемы
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