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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 жов, 2024 16:31
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kingkongovets
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Додано: Чет 17 жов, 2024 17:41
Олежан написав: посетитель написав:
Читаю объявления по продажам квартир и замечаю что многие зачем-то пишут что право собственности больше трёх лет.Зачем?Если это относительно налогов так это проблемы продавца.Покупателю зачем это сообщать?
ой вы не правы)
продавцы очень умные, перекладывают все расходы на покупателя)
Это как?Условно квартира 100 тыс стОит и покупатель ещё плюс 12 процентов отдает?Так она по факту 112 стОит тогда.На лоха рассчитано.
Хочется всё в цену включить - не вопрос.Хоть подарки любовнице.Только указывай итоговую цену.Что б понимать сколько платить.А куда ты там деньги денеш мне всё равно.Можешь платить налоги, можешь не платить.Мне фиолетово.
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:40
Олежан написав: Investor_K написав: Олежан написав:
-1 элит/бизнес ЖК на рынке киевской недвиги
ЖК Ауром сегодня сгорел
я честно говоря думал что уже начали ложить не горючий утеплитель.
а тут как спичка горел
Що сталося?
пожар в квартире на среднем єтаже - как следствие, все что ниже - залито водой, все что выше - горел утеплитель дома
см новости
Это карма. Испохабили дом невероятно еще на этапе строительства - вот и результат. Это, наверное, первый такой случай в Киеве чтобы фасад дома сознательно уродовала сама строительная компания на этапе строительства.
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airmax78
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:50
а Бетон каже роботи нема
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kingkongovets
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Додано: Чет 17 жов, 2024 18:53
Робота то є. Робити нема кому
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Бетон
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Додано: Чет 17 жов, 2024 21:36
По мнению многих собеседников, участников рынка, повышения военного сбора приведёт к простому поднятию цен. Так что это тебе кажется так, что фиолетовы налоги. За всё кто-то заплатит. И этот кто-то - конечный потребитель
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Бетон
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Додано: Чет 17 жов, 2024 22:27
Бетон
от поднятия налогов денег у покупателей больше не станет
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smdtranz
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Додано: Чет 17 жов, 2024 23:06
smdtranz написав:Бетон
от поднятия налогов денег у покупателей больше не станет
Кто мы такие, чтобы спорить с теми кто их поднимает?
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Бетон
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Додано: Чет 17 жов, 2024 23:13
Бетон написав:
По мнению многих собеседников, участников рынка, повышения военного сбора приведёт к простому поднятию цен. Так что это тебе кажется так, что фиолетовы налоги. За всё кто-то заплатит. И этот кто-то - конечный потребитель
Спроса и так нет так давайте ещё цену поднимем.Спрос сразу как попрёт.Логика ))
Кстати, а зачем продавцы заспешил до принятия закона продавать?
по твоей логике всё равно заплатит покупатель же.
Ну и да, закладывать в цену можно что угодно.Только с продажами могут возникнуть проблемы
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посетитель
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 00:58
посетитель написав: Бетон написав:
По мнению многих собеседников, участников рынка, повышения военного сбора приведёт к простому поднятию цен. Так что это тебе кажется так, что фиолетовы налоги. За всё кто-то заплатит. И этот кто-то - конечный потребитель
Спроса и так нет так давайте ещё цену поднимем.Спрос сразу как попрёт.Логика ))
Кстати, а зачем продавцы заспешил до принятия закона продавать?
по твоей логике всё равно заплатит покупатель же.
Ну и да, закладывать в цену можно что угодно.Только с продажами могут возникнуть проблемы
Продавцы заспешили?
Здрасьте.
После принятия закона про повышение, ломонулись с наличкой покупатели. В воскресенье три просмотра и через 2 дня сделка. Такого не помню с 2018.
Я никуда не спешил
Я готов сейчас купить по скидке 2к до 120 куе.
Ну так скиньте сюда хоть один нормальный вариант с суетой продавца.
Один пустой базар
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Бетон
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