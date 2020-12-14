|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:48
Так я и продал на 2 куе дороже и за наличку
Никакого ажиотажа не будет, это ясно. Но за нормальные объекты, которых мало, продавцы будут прибаалять повышение налогов.
Понимая это, есть временное оживление перед этим поднятием
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|