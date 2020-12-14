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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:48
Так я и продал на 2 куе дороже и за наличку
Никакого ажиотажа не будет, это ясно. Но за нормальные объекты, которых мало, продавцы будут прибаалять повышение налогов.
Понимая это, есть временное оживление перед этим поднятием
Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нормально так набудували, останній раз з цього ракурсу я дивився 38 років тому, з редакції перекладів УкрНІІНТІ на 10му поверсі
знято вчора
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