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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11998119991200012001
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:48

  посетитель написав:Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.

Так я и продал на 2 куе дороже и за наличку

Никакого ажиотажа не будет, это ясно. Но за нормальные объекты, которых мало, продавцы будут прибаалять повышение налогов.
Понимая это, есть временное оживление перед этим поднятием
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нормально так набудували, останній раз з цього ракурсу я дивився 38 років тому, з редакції перекладів УкрНІІНТІ на 10му поверсі

знято вчора

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kingkongovets
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  #<1 ... 11998119991200012001
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