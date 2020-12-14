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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.
Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:48
Так я и продал на 2 куе дороже и за наличку
Никакого ажиотажа не будет, это ясно. Но за нормальные объекты, которых мало, продавцы будут прибаалять повышение налогов.
Понимая это, есть временное оживление перед этим поднятием
Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
нормально так набудували, останній раз з цього ракурсу я дивився 38 років тому, з редакції перекладів УкрНІІНТІ на 10му поверсі
знято вчора
Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
вести с полей:
очень активно идет скупка квартир в White lines
Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Там шо нашару настроил девелопер-чебураха с большими и наивными ушами?
Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:28
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Это обвал.?
Куплю в White lines 2к за 120 куе. Срочно
Он мне нравится внешне
Додано: Суб 19 жов, 2024 19:58
Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
это конечно сюр
открываешь телегу, то хоть вешайся...
выходишь на улицу, та все нормально
как быть?
Додано: Суб 19 жов, 2024 21:17
ты, как и я, попал в информационное поле.
иногда кажется, что всё, конец, а на улице толпа думает по-другому.
их пихают на концертах в бусы, а они на следующий день приходят снова.
алгоритмы вычислений поисковых систем, нейросети, ИИ - делают своё грязное дело, подтасовывая повестку.
хорошо быть дураком. у дураков - мир прекрасен, а главное - понятен. ни капли сомнений)
Додано: Суб 19 жов, 2024 21:29
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