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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11999120001200112002>
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 08:48

  посетитель написав:Ага ажиотаж, прям очереди выстроились.Так не продавай - через пару месяцев дороже продашь если так.

Так я и продал на 2 куе дороже и за наличку

Никакого ажиотажа не будет, это ясно. Но за нормальные объекты, которых мало, продавцы будут прибаалять повышение налогов.
Понимая это, есть временное оживление перед этим поднятием
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 14:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

нормально так набудували, останній раз з цього ракурсу я дивився 38 років тому, з редакції перекладів УкрНІІНТІ на 10му поверсі

знято вчора

Зображення
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 16:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей:
очень активно идет скупка квартир в White lines
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Там шо нашару настроил девелопер-чебураха с большими и наивными ушами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 20:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это обвал.?
Куплю в White lines 2к за 120 куе. Срочно
Он мне нравится внешне
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 19:58

  Бетон написав:Это обвал.?
Куплю в White lines 2к за 120 куе. Срочно
Он мне нравится внешне

А я 3К за 120000. Хто більше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

это конечно сюр
открываешь телегу, то хоть вешайся...
выходишь на улицу, та все нормально

как быть?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:17

  Олежан написав:это конечно сюр
открываешь телегу, то хоть вешайся...
выходишь на улицу, та все нормально

как быть?

ты, как и я, попал в информационное поле.
иногда кажется, что всё, конец, а на улице толпа думает по-другому.
их пихают на концертах в бусы, а они на следующий день приходят снова.

алгоритмы вычислений поисковых систем, нейросети, ИИ - делают своё грязное дело, подтасовывая повестку.

хорошо быть дураком. у дураков - мир прекрасен, а главное - понятен. ни капли сомнений)
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:29

  Олежан написав:это конечно сюр
открываешь телегу, то хоть вешайся...
выходишь на улицу, та все нормально

как быть?

Не открывать телегу ... а верить реальности
И почаще выходить в реальность, из телеги
pesikot
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