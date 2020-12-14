Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37
Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46
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