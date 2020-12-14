Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37
Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46
Додано: Нед 20 жов, 2024 03:09
Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.
Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.
Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.
Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.
2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.
Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
Додано: Нед 20 жов, 2024 04:16
Франт, тотальное обнищание у нас может идти только вдогонку за инфляцией и не 10%ной а конкретной, и вызвавшим "вот это вот это вотфсё" девалом. Отдельно обнищание и падение цен на что либо(в у.е., в нацпапере 33 года ничего не дешевело кроме картохи с буряком в сезон) идти у нас не может, гривну печатают и будут печатать пока размер купюры позволит впихнуть нули.
По поводу домиков в Конче - зарастают то они зарастают, вот только на ком доки на них и реально ли их конфисковать и продать(за сколько?кому?там же метраж тысячами метров исчисляется) чтоб Успихам зарплату поднять - вопрос. Не для нынешней младорыговской ВР-ной братии.
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