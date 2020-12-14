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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11999120001200112002
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37

Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46

  Frant написав:Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке

інформація з полів (продукція масового споживання) - значно впали продажі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 03:09

Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.

Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.

Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.

Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.

2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.

Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 04:16

  Frant написав:Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.

Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.

Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.

Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.

2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.

Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.

Франт, тотальное обнищание у нас может идти только вдогонку за инфляцией и не 10%ной а конкретной, и вызвавшим "вот это вот это вотфсё" девалом. Отдельно обнищание и падение цен на что либо(в у.е., в нацпапере 33 года ничего не дешевело кроме картохи с буряком в сезон) идти у нас не может, гривну печатают и будут печатать пока размер купюры позволит впихнуть нули.
По поводу домиков в Конче - зарастают то они зарастают, вот только на ком доки на них и реально ли их конфисковать и продать(за сколько?кому?там же метраж тысячами метров исчисляется) чтоб Успихам зарплату поднять - вопрос. Не для нынешней младорыговской ВР-ной братии.
барабашов
 
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