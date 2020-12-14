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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37
Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
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Frant
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46
Frant написав:
Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
інформація з полів (продукція масового споживання) - значно впали продажі
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flyman
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Додано: Нед 20 жов, 2024 03:09
Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.
Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.
Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.
Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.
2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.
Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
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Frant
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Додано: Нед 20 жов, 2024 04:16
Frant написав:
Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.
Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.
Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.
Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.
2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.
Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
Франт, тотальное обнищание у нас может идти только вдогонку за инфляцией и не 10%ной а конкретной, и вызвавшим "вот это вот это вотфсё" девалом. Отдельно обнищание и падение цен на что либо(в у.е., в нацпапере 33 года ничего не дешевело кроме картохи с буряком в сезон) идти у нас не может, гривну печатают и будут печатать пока размер купюры позволит впихнуть нули.
По поводу домиков в Конче - зарастают то они зарастают, вот только на ком доки на них и реально ли их конфисковать и продать(за сколько?кому?там же метраж тысячами метров исчисляется) чтоб Успихам зарплату поднять - вопрос. Не для нынешней младорыговской ВР-ной братии.
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барабашов
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Додано: Нед 20 жов, 2024 05:35
Frant написав:
Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.
Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.
Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.
Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.
2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.
Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
Поки захід наливає такого не буде.
Але якщо перестануть наливати, то фронт скоріше всього впаде, і лишньохромосомні будут у Кийові.
Тоді квартири в центрі просто будут віджиматись або консфісковкватись як було в днрах.
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Хомякоид
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Додано: Нед 20 жов, 2024 07:12
барабашов написав: Frant написав:
Ще є хороші новини.
Територія багатьох маєтків в Кончі Заспі - заростає травою.
Укро-їліта кинула свою нерухомість і втекла за кордон.
Крім того, кабаків біля Кончі Заспи- все меньше. "Край-Рай" закрився назавжди, а "Партизан" - згорів. Інші - ледь дихають.
Бидло-їліта біднішає з кожним місяцем. Це при тому, що воювати за пшенично-чавунну державу чи платити податки на війну - уроди принципово не хочуть.
Чим більше "планів перемоги" від клоунів, шоферів, корабельних сосен та інших нікчемних пустозвонів - тим нижчі ціни Кржн.
2024 рік, як я й прогнозував в кінці 2023, виявився роком тотального "дешевію". Ремонти йдуть в "подарунок" - а мало хто купляє квартири.
Наступний 2025 рік - буде роком тотального обніщанія охлоса. Це достойна плата за вибір травня 2019, за обрання шашличників на всі керівні посади цієї території.
Будуть повноцінні 1к з ремонтом біля метро за 25 000. В середині, в кінці 2025.
Кому треба, звісно, хто готовий ризикувати своїми грошима на пшенично-чавунній території.
Франт, тотальное обнищание у нас может идти только вдогонку за инфляцией и не 10%ной а конкретной, и вызвавшим "вот это вот это вотфсё" девалом. Отдельно обнищание и падение цен на что либо(в у.е., в нацпапере 33 года ничего не дешевело кроме картохи с буряком в сезон) идти у нас не может, гривну печатают и будут печатать пока размер купюры позволит впихнуть нули.
По поводу домиков в Конче - зарастают то они зарастают, вот только на ком доки на них и реально ли их конфисковать и продать(за сколько?кому?там же метраж тысячами метров исчисляется) чтоб Успихам зарплату поднять - вопрос. Не для нынешней младорыговской ВР-ной братии.
Біля метро, на прохідних місцях - все більше людей з тачками-кравчучками.
Це від хорошого життя?
Чи від того, що країна повертається в 1990-ті, точніше в 1991?
Уроди-шашличники, з бархатними голосами, хочуть керувати по старому, по януковичські, доки російські війська не вийдуть на польський кордон?
Це питання часу. Рік, півтора максимум.
Зверніть увагу на нездатність шашличників створити балістичні ракети чи налагодити виробництво порохів чи динаміту.
Технології першої третини ХХ століття, а придурки не можуть. Надто складне завдання для Ыліти пшенично-чавунної держави.
Это ж не рестораны возле дороги строить, из отходов стройматериалов. И не бюджет дерибанить на ремонте дорог и постройке парков, типа Бисексуалка и Педюрас, о чем нам регулярно бодро рапортует кмдашный чиновник
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Frant
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