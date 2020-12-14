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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11999120001200112002
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37

Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46

  Frant написав:Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке

інформація з полів (продукція масового споживання) - значно впали продажі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 08:31

Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:11

  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет


Идет раслоение на хрущи на которая цена падает бістрее всего и на хороший не комунальній нововстрой.
Вижу по Виннице. Хрущ и панельки от 8 тіс.аренда.
Нововстрой от 15 и заканчивая 25.

Ну и само собой хрущи с центральнім отоплением греют улицу, новострой утепленній с индивидуалкой комуналь єкономнее.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:54

  BIGor написав:Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.


На содержание прокуроров - идут огромные деньги.
Зарплаты и пенсии с 45 лет, типа, по важности работы.
Сотни миллионов долларов на три сотни голов.
Frant
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  #<1 ... 11999120001200112002
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