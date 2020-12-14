RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11999120001200112002
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37

Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23960
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1703 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46

  Frant написав:Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке

інформація з полів (продукція масового споживання) - значно впали продажі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 08:31

Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9490
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 1777 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3678
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:11

  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет


Идет раслоение на хрущи на которая цена падает бістрее всего и на хороший не комунальній нововстрой.
Вижу по Виннице. Хрущ и панельки от 8 тіс.аренда.
Нововстрой от 15 и заканчивая 25.

Ну и само собой хрущи с центральнім отоплением греют улицу, новострой утепленній с индивидуалкой комуналь єкономнее.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2921 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а памʼятаєте захара?
а памʼятаєте, як він надрачував на будівництво першого будинку «маневрового фонду» від Спецжитлофонду для розселення хрущів?
памʼятаєте коли це все було?

«148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету

148 будинків на Лісовому масиві Києва (Деснянський район) і декілька об'єктів соціальної сфери вже третій місяць не мають гарячого водопостачання. Крім цього, всі ці будинки не зможуть отримати опалення навіть після офіційного запуску теплоносія в житловий сектор столиці. Причина — халатність столичного забудовника комунальної форми власності — КП “Спецжитлофонд”.

Це комунальне підприємство вже майже сім років будує ЖК на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Горе-забудова ЖК Форест мала бути завершена ще до 2022 року, але “Спецжитлофонду” не вдалося виконати плани. І ось зараз, в 2024 році, КП спробувало завершити будівництво хоча б частини будинку і замовило прокладання до нього інженерних мереж. Роботи на підключенні до теплотраси розпочали чомусь аж наприкінці літа — 24 серпня на клумбі посеред площі Конотопської битви (перетин Мілютенка і Шолом-Алейхема) з'явилася яма і відкриті труби магістрального теплопроводу.»

https://lb.ua/kyiv/2024/10/19/640541_14 ... 51yrzssl3s до
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11358
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:а памʼятаєте захара?
а памʼятаєте, як він надрачував на будівництво першого будинку «маневрового фонду» від Спецжитлофонду для розселення хрущів?
памʼятаєте коли це все було?

«148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету

148 будинків на Лісовому масиві Києва (Деснянський район) і декілька об'єктів соціальної сфери вже третій місяць не мають гарячого водопостачання. Крім цього, всі ці будинки не зможуть отримати опалення навіть після офіційного запуску теплоносія в житловий сектор столиці. Причина — халатність столичного забудовника комунальної форми власності — КП “Спецжитлофонд”.

Це комунальне підприємство вже майже сім років будує ЖК на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Горе-забудова ЖК Форест мала бути завершена ще до 2022 року, але “Спецжитлофонду” не вдалося виконати плани. І ось зараз, в 2024 році, КП спробувало завершити будівництво хоча б частини будинку і замовило прокладання до нього інженерних мереж. Роботи на підключенні до теплотраси розпочали чомусь аж наприкінці літа — 24 серпня на клумбі посеред площі Конотопської битви (перетин Мілютенка і Шолом-Алейхема) з'явилася яма і відкриті труби магістрального теплопроводу.»

https://lb.ua/kyiv/2024/10/19/640541_14 ... 51yrzssl3s до
Я якось перестав тоді стежити за тим бидлобудом, але Захара трохи жаль, він так і не дочекався
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1460 раз.
Подякували: 8057 раз.
 
Профіль
4
8
3
  #<1 ... 11999120001200112002
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16700479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474132
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12927)
20.10.2024 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.