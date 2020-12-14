Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
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Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37
Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.
Избыток товара на рынке
Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46
Додано: Нед 20 жов, 2024 08:31
Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.
Додано: Нед 20 жов, 2024 09:04
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Додано: Нед 20 жов, 2024 10:11
Идет раслоение на хрущи на которая цена падает бістрее всего и на хороший не комунальній нововстрой.
Вижу по Виннице. Хрущ и панельки от 8 тіс.аренда.
Нововстрой от 15 и заканчивая 25.
Ну и само собой хрущи с центральнім отоплением греют улицу, новострой утепленній с индивидуалкой комуналь єкономнее.
Додано: Нед 20 жов, 2024 14:15
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а памʼятаєте захара?
а памʼятаєте, як він надрачував на будівництво першого будинку «маневрового фонду» від Спецжитлофонду для розселення хрущів?
памʼятаєте коли це все було?
«148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків на Лісовому масиві Києва (Деснянський район) і декілька об'єктів соціальної сфери вже третій місяць не мають гарячого водопостачання. Крім цього, всі ці будинки не зможуть отримати опалення навіть після офіційного запуску теплоносія в житловий сектор столиці. Причина — халатність столичного забудовника комунальної форми власності — КП “Спецжитлофонд”.
Це комунальне підприємство вже майже сім років будує ЖК на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Горе-забудова ЖК Форест мала бути завершена ще до 2022 року, але “Спецжитлофонду” не вдалося виконати плани. І ось зараз, в 2024 році, КП спробувало завершити будівництво хоча б частини будинку і замовило прокладання до нього інженерних мереж. Роботи на підключенні до теплотраси розпочали чомусь аж наприкінці літа — 24 серпня на клумбі посеред площі Конотопської битви (перетин Мілютенка і Шолом-Алейхема) з'явилася яма і відкриті труби магістрального теплопроводу.»
Додано: Нед 20 жов, 2024 14:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я якось перестав тоді стежити за тим бидлобудом, але Захара трохи жаль, він так і не дочекався
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:02
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:03
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:09
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
московське метро будували і під час ДС
а в тілі подольського мостового переходу вже є повністю збудовані 3 станції метро, наприклад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 жов, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
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