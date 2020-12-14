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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12000120011200212003>
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 21:37

Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:46

  Frant написав:Ціни на оренду в Києві поїхали вниз.
Навіть біженці не рятують ситуацію - надто багато новобудів наклепали в столиці.

Избыток товара на рынке

інформація з полів (продукція масового споживання) - значно впали продажі
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 08:31

Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 09:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 10:11

  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет


Идет раслоение на хрущи на которая цена падает бістрее всего и на хороший не комунальній нововстрой.
Вижу по Виннице. Хрущ и панельки от 8 тіс.аренда.
Нововстрой от 15 и заканчивая 25.

Ну и само собой хрущи с центральнім отоплением греют улицу, новострой утепленній с индивидуалкой комуналь єкономнее.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а памʼятаєте захара?
а памʼятаєте, як він надрачував на будівництво першого будинку «маневрового фонду» від Спецжитлофонду для розселення хрущів?
памʼятаєте коли це все було?

«148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету

148 будинків на Лісовому масиві Києва (Деснянський район) і декілька об'єктів соціальної сфери вже третій місяць не мають гарячого водопостачання. Крім цього, всі ці будинки не зможуть отримати опалення навіть після офіційного запуску теплоносія в житловий сектор столиці. Причина — халатність столичного забудовника комунальної форми власності — КП “Спецжитлофонд”.

Це комунальне підприємство вже майже сім років будує ЖК на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Горе-забудова ЖК Форест мала бути завершена ще до 2022 року, але “Спецжитлофонду” не вдалося виконати плани. І ось зараз, в 2024 році, КП спробувало завершити будівництво хоча б частини будинку і замовило прокладання до нього інженерних мереж. Роботи на підключенні до теплотраси розпочали чомусь аж наприкінці літа — 24 серпня на клумбі посеред площі Конотопської битви (перетин Мілютенка і Шолом-Алейхема) з'явилася яма і відкриті труби магістрального теплопроводу.»

https://lb.ua/kyiv/2024/10/19/640541_14 ... 51yrzssl3s до
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 14:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:а памʼятаєте захара?
а памʼятаєте, як він надрачував на будівництво першого будинку «маневрового фонду» від Спецжитлофонду для розселення хрущів?
памʼятаєте коли це все було?

«148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету

148 будинків на Лісовому масиві Києва (Деснянський район) і декілька об'єктів соціальної сфери вже третій місяць не мають гарячого водопостачання. Крім цього, всі ці будинки не зможуть отримати опалення навіть після офіційного запуску теплоносія в житловий сектор столиці. Причина — халатність столичного забудовника комунальної форми власності — КП “Спецжитлофонд”.

Це комунальне підприємство вже майже сім років будує ЖК на перетині вулиць Мілютенка і Шолом-Алейхема. Горе-забудова ЖК Форест мала бути завершена ще до 2022 року, але “Спецжитлофонду” не вдалося виконати плани. І ось зараз, в 2024 році, КП спробувало завершити будівництво хоча б частини будинку і замовило прокладання до нього інженерних мереж. Роботи на підключенні до теплотраси розпочали чомусь аж наприкінці літа — 24 серпня на клумбі посеред площі Конотопської битви (перетин Мілютенка і Шолом-Алейхема) з'явилася яма і відкриті труби магістрального теплопроводу.»

https://lb.ua/kyiv/2024/10/19/640541_14 ... 51yrzssl3s до
Я якось перестав тоді стежити за тим бидлобудом, але Захара трохи жаль, він так і не дочекався
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:02

  Бетон написав:Это обвал.?
Куплю в White lines 2к за 120 куе. Срочно
Он мне нравится внешне

Ето звіздьош, як і все що ти тут пишеш)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:03

  BIGor написав:Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.

В метро інвестують не для того щоб зʼявилася якась гілка)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:09

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  BIGor написав:Frant в КМДА щось точно знають, інакше посеред війни не інвестували б 15 млрд. грн в нову гілку метро.

В метро інвестують не для того щоб зʼявилася якась гілка)
московське метро будували і під час ДС

а в тілі подольського мостового переходу вже є повністю збудовані 3 станції метро, наприклад
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 20 жов, 2024 17:09, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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  #<1 ... 12000120011200212003>
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