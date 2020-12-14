RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12000120011200212003
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:09

  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет

Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:21

  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет

Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)

Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1508
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)


оце треба взяти в рамочку і відлити в граніті

зи:
черчіль, ремонт 10+ років - це вже сміття

навчись робити дешеві бомж-ремонти і життя лендлорда знову засяє
тобі веселками

ззи: правда це вже не про нерухомість і не про пасивний прибуток ггг
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11360
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:40

Хоч і не Київ, а всього навсього Дніпро. Сьогодні о 1-й ночі таки виставив свою квіточку в панельці на продаж на олх. На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала. Потім ще один як раз хоче без рилів купити, наступного тижня буде дивитися. Ще один пропонував обмін 1к квартира + авто. Саме цікаве, що поставив ціну в $ навіть вище, ніж я планував продавати ще ДО війни. Ще ніхто не торгувався, у обох наче є серйозне бажання купити. Буду тримати в курсі.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3076
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3629 раз.
Подякували: 5881 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 17:50

  Striker написав:Хоч і не Київ, а всього навсього Дніпро. Сьогодні о 1-й ночі таки виставив свою квіточку в панельці на продаж на олх. На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала. Потім ще один як раз хоче без рилів купити, наступного тижня буде дивитися. Ще один пропонував обмін 1к квартира + авто. Саме цікаве, що поставив ціну в $ навіть вище, ніж я планував продавати ще ДО війни. Ще ніхто не торгувався, у обох наче є серйозне бажання купити. Буду тримати в курсі.


А що рило пропонувало ? Може в нього покупець був ?

А що за квіточка ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2404
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2922 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:20

  cherchiltank написав:
  cherchiltank написав:
  Бетон написав:Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет

Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)

Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)

паків, банглів, непальців
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36905
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2795 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 18:30

  Striker написав: таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала.

Є немала ймовірність, що ті фотки Ви скоро побачите у рекламі від рилів, а Вашу об'яву заблокують. Класика. ;)
_Mykola_
 
Повідомлень: 5235
З нами з: 09.02.09
Подякував: 667 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12000120011200212003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24970 16700565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 жов, 2024 19:40
Faceless
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.