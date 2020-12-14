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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 17:09
Бетон написав:
Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:21
cherchiltank написав: Бетон написав:
Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)
Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)
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cherchiltank
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:31
cherchiltank написав:Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)
оце треба взяти в рамочку і відлити в граніті
зи:
черчіль, ремонт 10+ років - це вже сміття
навчись робити дешеві бомж-ремонти і життя лендлорда знову засяє
тобі веселками
ззи: правда це вже не про нерухомість і не про пасивний прибуток ггг
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:40
Хоч і не Київ, а всього навсього Дніпро. Сьогодні о 1-й ночі таки виставив свою квіточку в панельці на продаж на олх. На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала. Потім ще один як раз хоче без рилів купити, наступного тижня буде дивитися. Ще один пропонував обмін 1к квартира + авто. Саме цікаве, що поставив ціну в $ навіть вище, ніж я планував продавати ще ДО війни. Ще ніхто не торгувався, у обох наче є серйозне бажання купити. Буду тримати в курсі.
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Додано: Нед 20 жов, 2024 17:50
Striker написав:
Хоч і не Київ, а всього навсього Дніпро. Сьогодні о 1-й ночі таки виставив свою квіточку в панельці на продаж на олх. На кожному фото написав напівпрозорим текстом номер телефону, щоб відсіяти рилів. Але одна рильска морда зранку таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала. Потім ще один як раз хоче без рилів купити, наступного тижня буде дивитися. Ще один пропонував обмін 1к квартира + авто. Саме цікаве, що поставив ціну в $ навіть вище, ніж я планував продавати ще ДО війни. Ще ніхто не торгувався, у обох наче є серйозне бажання купити. Буду тримати в курсі.
А що рило пропонувало ? Може в нього покупець був ?
А що за квіточка ?
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Додано: Нед 20 жов, 2024 18:20
cherchiltank написав: cherchiltank написав: Бетон написав:
Аренда расчёт. В варшавском однухи меньше 22 тысяч нет
Ну так ленлорди хочуть відбити ціну ремонту)
Думаю не відібʼють)
І да там оренда починається від 20)
Але варшавський плюс його давить по ціні - бо там 17 тисяч)
Проблема в тому що це хотєлки -40 квартир здаються в тих комплексах-не бачу ажіотажу)
Взагалі то жити в лайні але новому - це характерна риса часу, нагадує китайські електроавто)
Думаю через 5 років варшавський буде гетто для ночівлі заробітчан)
паків, банглів, непальців
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Додано: Нед 20 жов, 2024 18:30
Striker написав:
таки подзвонила, на що була відіслана дуже далеко) Потім подзвонила жіночка, військовий медик, прислала подругу, та через 15 хвилин вже подивилася і пофотокала.
Є немала ймовірність, що ті фотки Ви скоро побачите у рекламі від рилів, а Вашу об'яву заблокують. Класика.
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