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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:24
барабашов написав:
Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ
он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе
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