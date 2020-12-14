барабашов написав:
Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ
30к $, 46 кв. м. 652$ за метр виходить. Це квартира БЕЗ ремонту, взагалі. Військова мені сама так і каже, навіщо мені переплачувати 5к зелені за квартиру з якимось ремонтом, їй краще купити дешевше і все одно ж під себе все з нуля робити буде. Я спеціально вже багато років не робив ремонт, бо знав, що буду продавати, і її буде простіше продати, ніж за космічні гроші з ремонтом. Сусіди вбухали бабки в ремонт в таку ж саму халупу, не знаю скільки, але вони вже давно продають за 44к $ і щось мені здається, що вони її не продадуть.
Від бувшої Глорії 2 хвилини, до чорного АТБ також пару хвилин. В мене вікна виходять на алею посеред 4 будинків, раніше там був пустир, а зараз там навели красу і понаставляли лавок для кричущої алкашні і малоліток.
Wirująświatła написав:
он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе
Не знаю хто такі молоточники, але якщо по вулиці Моніторна, то так)