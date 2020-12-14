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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12001120021200312004
Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 21:24

  барабашов написав:Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ

он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2024 22:06

  барабашов написав:Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ

30к $, 46 кв. м. 652$ за метр виходить. Це квартира БЕЗ ремонту, взагалі. Військова мені сама так і каже, навіщо мені переплачувати 5к зелені за квартиру з якимось ремонтом, їй краще купити дешевше і все одно ж під себе все з нуля робити буде. Я спеціально вже багато років не робив ремонт, бо знав, що буду продавати, і її буде простіше продати, ніж за космічні гроші з ремонтом. Сусіди вбухали бабки в ремонт в таку ж саму халупу, не знаю скільки, але вони вже давно продають за 44к $ і щось мені здається, що вони її не продадуть.
Від бувшої Глорії 2 хвилини, до чорного АТБ також пару хвилин. В мене вікна виходять на алею посеред 4 будинків, раніше там був пустир, а зараз там навели красу і понаставляли лавок для кричущої алкашні і малоліток.
  Wirująświatła написав:он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе

Не знаю хто такі молоточники, але якщо по вулиці Моніторна, то так)
Striker
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  #<1 ... 12001120021200312004
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