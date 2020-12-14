Додано: Нед 20 жов, 2024 22:06

барабашов написав: Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ Страйкер ты лучше напиши сколько за метр ты поставил? От Глории далеко? Ну или от Чёрного АТБ

Wirująświatła написав: он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе

30к $, 46 кв. м. 652$ за метр виходить. Це квартира БЕЗ ремонту, взагалі. Військова мені сама так і каже, навіщо мені переплачувати 5к зелені за квартиру з якимось ремонтом, їй краще купити дешевше і все одно ж під себе все з нуля робити буде. Я спеціально вже багато років не робив ремонт, бо знав, що буду продавати, і її буде простіше продати, ніж за космічні гроші з ремонтом. Сусіди вбухали бабки в ремонт в таку ж саму халупу, не знаю скільки, але вони вже давно продають за 44к $ і щось мені здається, що вони її не продадуть.Від бувшої Глорії 2 хвилини, до чорного АТБ також пару хвилин. В мене вікна виходять на алею посеред 4 будинків, раніше там був пустир, а зараз там навели красу і понаставляли лавок для кричущої алкашні і малоліток.Не знаю хто такі молоточники, але якщо по вулиці Моніторна, то так)