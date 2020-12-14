он вроде в тех домах где жили молоточники на парусе
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 жов, 2024 21:24
Додано: Нед 20 жов, 2024 22:06
30к $, 46 кв. м. 652$ за метр виходить. Це квартира БЕЗ ремонту, взагалі. Військова мені сама так і каже, навіщо мені переплачувати 5к зелені за квартиру з якимось ремонтом, їй краще купити дешевше і все одно ж під себе все з нуля робити буде. Я спеціально вже багато років не робив ремонт, бо знав, що буду продавати, і її буде простіше продати, ніж за космічні гроші з ремонтом. Сусіди вбухали бабки в ремонт в таку ж саму халупу, не знаю скільки, але вони вже давно продають за 44к $ і щось мені здається, що вони її не продадуть.
Від бувшої Глорії 2 хвилини, до чорного АТБ також пару хвилин. В мене вікна виходять на алею посеред 4 будинків, раніше там був пустир, а зараз там навели красу і понаставляли лавок для кричущої алкашні і малоліток.
Не знаю хто такі молоточники, але якщо по вулиці Моніторна, то так)
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:28
Отакої. Один з потенційних покупців виявляється присутній на нашому форумі і вже спалив мене по моєму вчорашньому повідомленні, в якому я його згадав.
Сьогодні ще двоє питали за квартиру, один за готівку, інша хоче помінятися на приватний будинок.
Востаннє редагувалось Striker в Пон 21 жов, 2024 12:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:29
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Світ тісний
Запропонуйте йому вийти з тіні
Додано: Пон 21 жов, 2024 12:32
Додано: Пон 21 жов, 2024 13:09
Я ніколи не пишу тут нічого, поки воно не закінчилося в реальному житті.
Ви спочатку продайте тихо, потім пишіть, бо ті копійки, що ви хочете, не отримаєте взагалі.
І ще.
Зараз всі кому не лінь кажуть, що вони військові. Поголовно. Потім пишуть по ватсап з Європи підсилаючи жінок.
Зважайте на це
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