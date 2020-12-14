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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12002120031200412005
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:43

https://business.rayon.in.ua/news/752943-ponad-sim-tisyach-ukrainskikh-rodin-tsogorich-otrimali-krediti-na-zhitlo
З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 мільярда гривень на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку – 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів – на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло – нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 мільйонів гривень, серед яких кредити під 3% отримали:

71 військовослужбовців та силовиків
9 педагогів
14 медиків
4 науковці
Кредити під 7% отримали:

30 українці без власного житла
6 ВПО
7 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області – 44, місті Києві – 29, Івано-Франківській та Львівській областях – по 8.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 22:15

Ось-ось почнеться даражай на Кржн!
Можливо, навіть завтра?
Frant
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