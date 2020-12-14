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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12002120031200412005
Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 17:43

https://business.rayon.in.ua/news/752943-ponad-sim-tisyach-ukrainskikh-rodin-tsogorich-otrimali-krediti-na-zhitlo
З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 мільярда гривень на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку – 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів – на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло – нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 мільйонів гривень, серед яких кредити під 3% отримали:

71 військовослужбовців та силовиків
9 педагогів
14 медиків
4 науковці
Кредити під 7% отримали:

30 українці без власного житла
6 ВПО
7 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області – 44, місті Києві – 29, Івано-Франківській та Львівській областях – по 8.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:03

  Faceless написав:https://business.rayon.in.ua/news/752943-ponad-sim-tisyach-ukrainskikh-rodin-tsogorich-otrimali-krediti-na-zhitlo
З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 мільярда гривень на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку – 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів – на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло – нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 мільйонів гривень, серед яких кредити під 3% отримали:

71 військовослужбовців та силовиків
9 педагогів
14 медиків
4 науковці
Кредити під 7% отримали:

30 українці без власного житла
6 ВПО
7 ветеранів
Найбільше кредитів видано у Київській області – 44, місті Києві – 29, Івано-Франківській та Львівській областях – по 8.



Так що Київська область рулить.
Було б ще цікаво дізнатись розбивку по містам в області.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 17:34

Стосовно квартир на вторинці
Будь хто може купляти, в будь якому сегменті. Хоч в преміальному.
Хоч безробітний, хоч людина з мінімальною зарплатою.

У контролюючих органів - жодних питань не буде. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:05

Коротше, подзвонила сьогодні військова, каже, що готова купити квартиру за мою ціну. Тільки якщо квартира не заставлена ніде чи ніхто там не залишиться прописаний) Наче ж це нотаріус може перевірити по реєстрам? Плюс довідки з комунальних служб про відсутність заборгованостей. Нотарь у неї свій, вона з нею раніше вже щось оформлювала, мені без різниці. Єдине що каже, що за нотаря платити 50/50, хоча наче це повністю на покупцеві повинно бути. Але там моя сума щось в районі 6300 грн (якщо це 0.5%), то не критично, думаю. Поки пишу пост, ще дзвінок, хотіли дивитися квартиру. Вже думаю, чи не дешево я продаю. :?
Якийсь неправильний обвал на дніпровському ринку нерухомості.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 18:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Наче ж це нотаріус може перевірити по реєстрам?

Заставу легко може перевірити будь-хто, навіть вона. Достатньо мати адресу чи ваш ІПН. За 40 грн на сайті мінюсту чи в опендатаботі.
Можете самі зробити і їй переслати той витяг з реєстру зі свіжою датою.
Ну і звісно нотаріус зробить те саме безпосередньо коли оформлюватиме угоду.
  Striker написав:Єдине що каже, що за нотаря платити 50/50, хоча наче це повністю на покупцеві повинно бути.

То такі сльози порівняно з ціною угоди, що можете вважати що це вас на таку знижку продавили)))
  Striker написав:Вже думаю, чи не дешево я продаю.

:mrgreen:
Faceless
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