Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 мільярда гривень на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку – 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів – на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло – нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.
Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.
За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 мільйонів гривень, серед яких кредити під 3% отримали:
71 військовослужбовців та силовиків 9 педагогів 14 медиків 4 науковці Кредити під 7% отримали:
30 українці без власного житла 6 ВПО 7 ветеранів Найбільше кредитів видано у Київській області – 44, місті Києві – 29, Івано-Франківській та Львівській областях – по 8.
З початку 2024 року українці взяли 7 254 кредити на 12,4 мільярда гривень на придбання житла за програмою доступних кредитів єОселя.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Більшість кредитів (70,3 %) українці оформили на придбання житла на вторинному ринку – 5 097 житлових об'єктів, у забудовника придбано 1 651 об’єкт нерухомості, з них 506 об’єктів – на етапі будівництва. Водночас частка первинного ринку серед виданих кредитів збільшується, адже програма для більшості громадян стає орієнтованою на нове житло – нещодавно Уряд схвалив відповідне рішення.
Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.
За минулий тиждень українці оформили 141 кредит на 239 мільйонів гривень, серед яких кредити під 3% отримали:
71 військовослужбовців та силовиків 9 педагогів 14 медиків 4 науковці Кредити під 7% отримали:
30 українці без власного житла 6 ВПО 7 ветеранів Найбільше кредитів видано у Київській області – 44, місті Києві – 29, Івано-Франківській та Львівській областях – по 8.
Так що Київська область рулить. Було б ще цікаво дізнатись розбивку по містам в області.
Коротше, подзвонила сьогодні військова, каже, що готова купити квартиру за мою ціну. Тільки якщо квартира не заставлена ніде чи ніхто там не залишиться прописаний) Наче ж це нотаріус може перевірити по реєстрам? Плюс довідки з комунальних служб про відсутність заборгованостей. Нотарь у неї свій, вона з нею раніше вже щось оформлювала, мені без різниці. Єдине що каже, що за нотаря платити 50/50, хоча наче це повністю на покупцеві повинно бути. Але там моя сума щось в районі 6300 грн (якщо це 0.5%), то не критично, думаю. Поки пишу пост, ще дзвінок, хотіли дивитися квартиру. Вже думаю, чи не дешево я продаю. Якийсь неправильний обвал на дніпровському ринку нерухомості.
Striker написав:Наче ж це нотаріус може перевірити по реєстрам?
Заставу легко може перевірити будь-хто, навіть вона. Достатньо мати адресу чи ваш ІПН. За 40 грн на сайті мінюсту чи в опендатаботі. Можете самі зробити і їй переслати той витяг з реєстру зі свіжою датою. Ну і звісно нотаріус зробить те саме безпосередньо коли оформлюватиме угоду.
Striker написав:Єдине що каже, що за нотаря платити 50/50, хоча наче це повністю на покупцеві повинно бути.
То такі сльози порівняно з ціною угоди, що можете вважати що це вас на таку знижку продавили)))
Frant написав:Стосовно квартир на вторинці Будь хто може купляти, в будь якому сегменті. Хоч в преміальному. Хоч безробітний, хоч людина з мінімальною зарплатою.
У контролюючих органів - жодних питань не буде.
так делается фоп и легко отмывается 5 млн почти за бесплатно. а у безработных часто есть хорошие друзья, которые с радостью на покупку квартиры одолжат сколько нужно) и даже подтвердят белые доходы документами