RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12003120041200512006
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16

  Striker написав:
  Faceless написав: :mrgreen:

Поставити заради цікавості ще вищу ціну? Може хтось прийде дивитися і візьме дорожче. :o
upd: накинув зверху ще 1.5к $. :)

коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 19:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... derIndex=2

оце зірець справжнього профі.

скрін з телефона разом з рівнем зарядки
користувач - sveta.posniaki
район квартири - Дарницький, хоча це Сирець

Свєта - займає перше місце серед рил

пхаха. воно ще й в топ його проплатило
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3696
З нами з: 17.12.22
Подякував: 98 раз.
Подякували: 235 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12003120041200512006
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2496, 2497, 2498
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24976 16702771
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2024 19:26
kingkongovets
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5474285
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56373
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4297)
22.10.2024 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.