коли швидко з'являється перший покупець, то здається, що так буде і далі. а потім може настати тиша дуже надовго
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 жов, 2024 19:16
Додано: Вів 22 жов, 2024 19:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
оце зірець справжнього профі.
скрін з телефона разом з рівнем зарядки
користувач - sveta.posniaki
район квартири - Дарницький, хоча це Сирець
Свєта - займає перше місце серед рил
пхаха. воно ще й в топ його проплатило
Додано: Вів 22 жов, 2024 21:09
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|